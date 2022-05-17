أمن الفنيدق يجهض عملية تهريب شحنة من الأقراص المخدرة

2022-05-17 / 09:37
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، مساء أمس الاثنين 16 ماي الجاري، من إجهاض عملية تهريب شحنة من الأقراص الطبية المخدرة انطلاقا من مدينة سبتة باستعمال طائرة مسيرة (Drone téléguidé ).

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز طائرة مسيرة صغيرة بحي “واد الضويات”، وهي محملة بشحنة من المؤثرات العقلية، تضم 840 قرصا طبيا مخدرا من أنواع “ريفوتريل” و “ترانكيمازين”.

وتجري حاليا مصالح الشرطة القضائية بحثا في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه الأقراص المهلوسة، وتحديد وجهتها وتوقيف المتورطين في ترويجها.

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