إصابات باشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

2022-05-16 / 21:46
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هبة بريس _ وكالات

أصيب أكثر من 70 فلسطينيا في اشتباكات، الاثنين، مع الشرطة الإسرائيلية في القدس خلال تشييع جثمان شاب قتل برصاص إسرائيلي خلال مواجهات سابقة في المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت المقبرة واشتبكت مع المتواجدين فيها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت عددا من الشبان بشبهة الإخلال بالأمن، وإنها تواصل تفريق الحشود بوسائل فض الشغب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 71 إصابة على الأقل، نقلت 13 منها إلى المستشفى، ضمنها إصابتان بالعين.

وأضافت أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت الجمعية إلى أن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها تعرضت للتحطيم أثناء المواجهات

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