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عيد الأضحى… ترقيم 3 ملايين رأس من القطيع الوطني

2022-05-16 / 18:56
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن “القطيع الوطني يتميز بـ”وضع صحي مرضٍ” على مستوى جميع جهات المملكة، بفضل تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية التابع للوزارة.

وأوضح صديقي، في معرض جواب له عشية اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن العدد المرقم لحد الآن، بلغ حوالي 3 ملايين من أصل 7 ملاييين وان العملية مستمرة

ويرى الوزير أن الإنتاج الحيواني سينتعش، بفضل انتعاش المراعي خلال الفصل الربيعي وتنزيل البرنامج الاستعجالي لدعم الأعلاف استعادة المواشي ثمنها في الأسواق الوطنية.

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