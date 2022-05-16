الصديقي: عجز حقينة سدود المملكة بلغ 2 مليار متر مكعب

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن بداية الموسم الفلاحي الحالي اتسمت بظروف مناخية صعبة وظرفية دولية متقلبة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه بالنسبة للموسم الفلاحي منذ بداية سبتمبر الى اليوم، سجلت التساقطات المطرية انخفاضا ب43% حيث بلغت 200 ملمتر.

وأضاف الوزير، أن هذه التساقطات اتسمت بسوء التوزيع زمنيا وترابيا، مشيرا الى أن حقينة سدود المملكة تعرف عجزا كبيرا في حجم مخزون مياه الأمطار وبلغ هذا العجز حوالي 2 مليار متر مكعب مقارنة مع السنة الماضية.

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