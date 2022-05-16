مشاريع ضخمة في طريقها للمغرب.. أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل

2022-05-16 / 17:48
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هبة بريس

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بالرباط، صفرا كاتس، الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل ORACLE Corporation ، التي تقوم يومي 16 و17 ماي، بأول زيارة لها إلى المغرب، وكذلك إلى إفريقيا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع انعقد بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وقد شكل الاجتماع، يضيف البلاغ، فرصة لمناقشة التعاون في مجال الاستثمارات بين المملكة ‏والشركة، وكذا التطرق لمشاريعها المتعلقة بالتنمية في المغرب، فضلا عن افتتاح ‏أول “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة. ‏

وأضاف أن هذا المركز الخاص بالبحث والتطوير الذي سيتواجد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بن جرير، يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، أبرز خلال هذا الاجتماع، الجهود التي يبذلها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي مكنت المغرب من التحول عبر تقوية الأسس الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، وخلق نظام ومحيط اشتغال خاص بالابتكار والبحث والتطوير.

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