بنكيران يتراجع عن قراره الاخير
عبد الاله بنكيران

بعدما نعت العلمي بـ “الحمار”.. هل نسي بن كيران أنه رئيس حكومة سابق ؟

2022-05-16 / 12:31
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هبة بريس

كل متابع للخرجة الأخيرة للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الاله ابن كيران، من المؤكد أنه سيصاب بالدهشة والذهول، وسيطرح أكثر من علامة استفهام متسائلا: هل فعلا كان ابن كيران رئيس حكومة سابق ؟

إبن كيران وهو يتحدث، أمس الأحد، في مؤتمر جهوي لحزبه، هاجم بشراسة القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. وإن كان الاختلاف في الرأي رحمة، ويمكن أن نفهمه من منطلق التدافع السياسي، فإن هناك أمور أخرى في خطاب إبن كيران تثير الكثير من علامات والتعجب ! بعدما خاطب الطالبي العلمي بالقول: “انت عيب تكون فالسياسة فالمغرب، كَبَّرْنا بالحمار، وأنت غير حمير”.
فإذا كان هذا النوع من الخطاب، يمكن تجاوزه من مراهق في السياسة، فإن الأمر أبعد ما يكون بالنسبة لـ “زعيم” حزب ترأس الحكومة لولايتين متتالين، ويدعي أن مرجعيته السياسية تمتح من الإسلام وأخلاقه.

فبعدما سبق لابن كيران أن أدخل للحقل السياسي مفاهيم جديدة على غرار “التماسيح” و”العفاريت”، ها هو اليوم يوزع صكوك الغفران على أصدقائه، وينعث كل من يعارضة نفس أفكاره بمسميات، لا تمث لأخلاق الإسلام بصلة.

خلاصة الكلام: تمضي الأيام، ويبقى ابن كيران ظاهرة حقيقية، فهو أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب يتصف بصفات أبعد ما تكون عن صفات رجل الدولة ؟

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‫4 تعليقات

  1. ولما لا يستمر في غيه والدولة وفرت له تقاعد مريح وحماية امنية لم توفر حتى لرؤساء اكبر الدول

  3. ابن كيران إطلاقا ليس برجل دولة ، وقيم الإسلام بريء منها كل البراؤة ولا يوجد بينه وبينها إلا الخير والإحسان ، وفترة ترأسه للحكومة كانت أقبح وأسوأ فترة في تاريخ المغرب المستقل.

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