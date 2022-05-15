نادية فتاح العلوي

وزيرة الاقتصاد: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمة

2022-05-15 / 15:07
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال كلمة لها في المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، امس السبت أن تداعيات كوفيد مازالت قائمة وهو ما يُعمق الأزمة الراهنة.

وأضافت “مهمتنا هي تدبير الأزمة بأحسن ما يمكن، وقد اتخذت قرارات لها كلفة عالية، ولكن كان ضروريا منها، ونحن مسؤولون عن العزل بين القرارات”،

وبحسب الوزيرة فإن “الحكومة تؤمن بكون مستقبل الأجيال على عاتقها، والحكومة سنت تدابير استباقية أظهرت الرؤية الصحيحة لرئيس الحزب عزيز اخنوش”.

وتابعت قائلة “هناك إصلاحات ينتظرها المواطنون، خصوصا في الصحة والتعليم، كما أن هناك إصلاحات صعبة، كإصلاح أنظمة التقاعد، وسنتمكن من إنجاز الإصلاحات لأننا نتوفر على ثقة المواطنين والشركاء، لذلك أتى الحوار الاجتماعي في هذه الظرفية، في وقت كان ممكنا أن تختبئ الحكومة وراء الأزمة وألا تقوم به

وعقدت التنسيقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة مؤتمرها الجهوي اليوم السبت بسلا

ويعتبر المؤتمر الجهوي محطة تنظيمية ومناسبة للتواصل بين قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر الجهوي، تتوج بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي للحزب.

وحضر المؤتمر، أعضاء من المكتب السياسي، وأعضاء المجلس الوطني المنتمين للجهة، ومنتخبي وبرلماني الجهة، ورؤساء المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب.

وكان المؤتمر فرصة للنقاش بين الأعضاء، والتداول حول عدد من القضايا السياسية الوطنية، والأمور الداخلية للحزب، وكما طرح للمناقشة برنامج الحزب ومخطط العمل بالجهة.

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