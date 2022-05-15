الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاد

2022-05-15 / 13:59
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هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ماريو عبدو بينيتيز، رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في برقية جلالة الملك، ” يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الباراغواي، أن أبعث إليكم بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات لشعبكم الصديق باطراد التقدم والرفاه”.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن تقديري لروابط الصداقة المتينة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، وتنويع مجالاتها، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين، وبما يسهم في تعزيز التعاون جنوب – جنوب “.

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