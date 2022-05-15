العلمي يعلق على قرار رفض إجبار الزوجة على معاشرة زوجها

هبة بريس _ الرباط

سجل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرار الصادر عن محكمة الأسرة بالرباط بخصوص رفض طلب زوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا هو انتصار للزوجة وهو قرار يتوج النضالات السياسية والحقوقية”.

جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة المنعقد امس السبت

واكد الأخير ان هذا القرار يجب أن يلقى الدعم من حزب التجمع الوطني للأحرار ولابد من مساندته . مشير إلى أن النضالات السياسية والتحركات الحقوقية بخصوص المرأة تكرست اليوم بهذا الحكم القضائي ”

وأصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط قرارا قضائيا ترفض من خلاله طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.

وتعود تفاصيل القرار إلى 9 مارس 2020، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.

واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.

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