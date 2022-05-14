صورة تعبيرية

المصالح الدركية بالجديدة والبحرية الملكية تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

2022-05-14 / 10:37
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أحمد مصباح – الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في تدخل “نوعي”، مع البحرية الملكية، والفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اشتوكة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في عرض سواحل الجديدة، عملية تهريب للمخدرات.

هذه العملية المشتركة، التي جرت بعلو البحر ما بين اشتوكة وأزمور، والتي تندرج في إطار مكافحة الاتجار الدولي للمخدرات، عبر مياه المحيط الأطلسي، والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، مكنت من حجز قاربي صيد، و12 رزمة، سعتها حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات.

هذا فيما لازالت دوريات تابعة للمتدخلين، تقوم، على نطاق واسع، بعملية تمشيط في المنطقة.

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