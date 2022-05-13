الصورة من الارشيف

سوريا دمشق تعلن مقتل جنود بـ “غارة إسرائيلية” وسط البلاد

2022-05-13 / 21:15
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شنت إسرائيل، الجمعة، غارات جوية في وسط سوريا أسفرت عن 5 قتلى بينهم مدني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي نقلت عنه الوكالة إن هجوما جويا شنته إسرائيل بصواريخ من اتجاه البحر المتوسط استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم مدني وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قتل عشرة جنود سوريين على الأقل جراء استهداف فصائل مقاتلة حافلة تقلهم في شمال البلاد، وفق ما أوضح الإعلام الرسمي السوري.

وكان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق أن “فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي” استهدفت الحافلة التي كانت “تقلّ مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء” ذات الغالبية الشيعية، مورداً حصيلة القتلى ذاتها.

ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ، علماً أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) تسيطر على المنطقة، حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى معارضة.

وبحسب عبد الرحمن، فإن حصيلة القتلى هي الأكثر دموية جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان هدنة في المنطقة منذ أكثر من عامين.

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