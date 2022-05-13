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دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني

2022-05-13 / 18:19
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هبة بريس _ وكالات

طالبت 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك “نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. نطالب السلطات الاسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار”.

وكانت اللجنة الإسرائيلية المعنية بالاستيطان صادقت، يوم أمس الخميس، على بناء نحو 4500 وحدة سكنية جديدة في الضفة.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط على إقامة 4427 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وتُعد المصادقة على 2791 منها نهائية

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