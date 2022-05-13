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بن جرير.. الأمن يوقف عشرينيا بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

2022-05-13 / 11:35
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير، مساء الخميس 12 ماي الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بحي “إفريقيا” بمدينة بن جرير، وهو في حالك تلبس بترويج 30 قرص طبي مخدر من نوع « Rivotril » ، قبل تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 1145 قرص مخدر من نفس النوع، فضلا عن كمية من أقراص الإكستازي، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة ومبالغ مالية متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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