تبادل العنف في الشارع العام يسقط شخصين في قبضة أمن سطات

هبة بريس - سطات

تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، صباح يوم الخميس 12 ماي الجاري، يظهر فيها أشخاص يتبادلون العنف باستعمال أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بحثا قضائيا على ضوء هذه التسجيلات، أسفرت نتائجه عن تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في هذه القضية وتوقيفهما، فيما أظهرت الأبحاث والتحريات الميدانية أن الأمر يتعلق بتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على خلفية نزاع بسبب سوء الجوار.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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