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ضمنهم موظف أمن.. إيقاف 7 أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة السرية بمراكش

2022-05-12 / 13:09
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هبة بريس - مراكش

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، يوم أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، سبعة أشخاص، وهم موظفا شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطنين مغربيين مقيمان بالخارج وموظفة عمومية واثنان من المرشحين للهجرة السرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتزوير واستعماله والمشاركة.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية بمطار مراكش-المنارة الدولي قد أسفرت عن توقيف شخصين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الأوروبية، باستعمال وثائق هوية أجنبية واختبارات مزيفة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في إطار هذه القضية من توقيف مواطنين مغربيين مقيمين بالخارج يشتبه في تورطهما في توفير هذه الوثائق المزورة، فضلا عن توقيف مفتش شرطة ومقدم شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة وموظفة بإحدى الإدارات العمومية بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في مشاركتهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس الأربعاء.

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تعليق واحد

  1. في هاده الايام كل يوم نجد مقالات تتكلم عن الخيانة في العمل، الجريمة ،الاغتصاب ،السرقة بكل انواعها….نطلب الجزر العقوبة السارمة… و يجب الاشهار بالعقوبة….

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