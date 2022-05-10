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في أسبوع ..مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 5ملايين ‏درهم

2022-05-10 / 19:18
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هبة بريس _ الرباط

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2372 آخرون بجروح، إصابات 143 منهم بليغة، في 1669 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 02 إلى 08 ماي 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين ،وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع ،والتجاوز المعيب .

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 30 ألفا و788 مخالفة، وإنجاز 4715 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 26 ألفا و073 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و508 ألف و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3151 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4715 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 166 مركبة.‏

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