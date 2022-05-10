باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية

هبة بريس _ الرباط

رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مشيدا بجهود البلدين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر.

جاء تصريح باشاغا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال باشاغا: “أرحب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، حيث نثني على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا”

وأكد الوزيران في البيان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما أثنيا على الجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

البلاد”.

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