للتخفيف من ارتفاع الأسعار.. الداخلية تعمم مذكرة توجيهية للعمال و رؤساء المجالس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت الولايات و العمالات و المجالس المنتخبة بمختلف ربوع المملكة بمذكرة لوزارة الداخلية تحثهم من خلالها على الالتزام الصارم بتوجيهات رئاسة الحكومة الأخيرة.

و تضمنت المذكرة توجيهات لمسؤولي الإدارة الترابية و المنتخبة بضرورة التقيد بتوجيهات رئاسة الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

و أوضحت مذكرة وزارة الداخلية التوجيهات و الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ توجهات الحكومة، كما تقرر على الصعيد المركزي إحداث لجنة خاصة يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، و ستسهر اللجنة الخاصة المحدثة على تتبع أشغال اللجان الإقليمية.

و شددت وزارة الداخلية على الولاة والعمال و رؤساء مجالس الجماعات الترابية بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجهات هذه الدورية.

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