السفارة السعودية بالرباط تكشف تفاصيل جديدة حول “المواطن التائه”

هبة بريس

أصدرت السفارة السعودية في الرباط، بيانا إلحاقيا بخصوص المواطن السعودي التائه في المغرب.

وفي بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، قالت السفارة: “إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية الشقيقة، تود السفارة التأكيد على أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي”.

وأضاف البيان: “كما تم إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة”.

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