سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار

2022-05-10 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شعبية، البيتكوين، بأكثر من 12 في المائة إلى أقل من 30 ألف دولار لأول مرة منذ 21 يوليو 2021، وفقا لبيانات التداول.

وعلى بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت البيتكوين بنسبة 12 في المائة إلى 29972 دولارا.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.

وتراجعت الأسهم في كل من أسواق فرانكفورت ولندن وباريس بأكثر من 1% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو منخفضة 2.5%، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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