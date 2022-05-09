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بنموسى: توقيف 1270 شخص يتاجرون في المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية

2022-05-09 / 16:05
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن وزارته تعمل على مكافحة ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن وزارته وبتنسيق مع عدد من الشركاء تبذل مجهودات لمكافحة هذه الظاهرة، عبر التوعية والتحسيس ثم الزجر.

وأضاف الوزير، أنه خلال 3 أشهر الاخيرة من عمل الفرق الأمنية المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية، بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 1200 قضية مع توقيف 1270 شخص منهم 53 قاصر.

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