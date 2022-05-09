“الصحة” تنظم أنشطة تحسيسية وتوعوية بالمؤسسات التعليمية

هبة بريس

تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احتفالا بالأسبوع الوطني للصحة المدرسية، أنشطة تحسيسية وتوعوية تحت شعار ” جميعا من أجل تعزيز الصحة المدرسية”، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و14 ماي الجاري.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التظاهرة تستهدف كل من التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية وآباء وأمهات وأولياء الأمور، وكذا الأطر الإدارية والتربوية في مختلف المؤسسات التعليمية، وأيضا المؤسسات الشبابية.

وأوضح أن تنظيم هذا الأسبوع الوطني، يأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب، وتنفيذا للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية؛ وكذا وزارة الشباب والثقافة والاتصال ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

كما تندرج هذه التظاهرة الوطنية، يضيف البلاغ، في إطار المجهودات الرامية إلى التصدي وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على هذه الشريحة من المجتمع.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الحدث يروم المساهمة في تنمية معارف ومهارات جميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم المتعلمات والمتعلمين حول أهمية النشاط البدني وسبل الوقاية المرتبطة بصحة الفم والأسنان ومضاعفات الحمى الروماتيزمية، وكذا تعزيز الصحة في علاقتها مع حماية البيئة، فضلا عن التشجيع على كشف ومعالجة أمراض الفم والأسنان.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأسبوع ستتخلله مجموعة من الأنشطة من قبيل تنظيم حصص توعوية وتحسيسية لفائدة التلاميذ من طرف الأطر الصحية والأطقم التربوية، وتنظيم حصص توعوية وتحسيسية لفائدة الآباء بالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الشباب، علاوة على تنظيم أنشطة تربوية (عروض، مسرحيات، مسابقات تربوية ورياضية، ندوات …إلخ) بهذه المؤسسات. كما سيعرف هذا الأسبوع تنظيم قوافل طبية لكشف ومعالجة حالات أمراض الفم والأسنان.

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