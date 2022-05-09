بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات كبيرة بالمنتخب الشاطئي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أيام السنغالي عمر سيلا، مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية خلفا للمدرب السابق مصطفى الحداوي.

و مباشرة فور قدومه للمغرب، شرع المدرب السنغالي الشهير في تطبيق خطة عمله لتطوير كرة القدم الشاطئية بإحداث تغييرات جذرية في تركيبة الأسود من خلال متابعته و استفساره عن عدد من اللاعبين.

موازاة مع ذلك، و استعدادا للاستحقاقات المقبلة، يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، في الفترة الممتدة ما بين 9 ماي و13 ماي 2022 تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم.

ولهذا الغرض، وجه عمر سيلا، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 19 لاعبا، أربعة منهم ينشطون بفريق الرجاء الرياضي و ثلاثة منهم يمارسون بفرق تمثل الصحراء المغربية، فيما لاعب واحد بدون فريق.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عمر سيلا، من مواليد سنة 1979، أشرف على تدريب منتخب السنغال منذ عام 2016 حيث حصل معه على عدة ألقاب من بينها بطولة كأس إفريقيا ثلاث مرات وبلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم مرتين ونصف النهائي مرة واحدة بالإضافة إلى ترشيحه من بين أفضل المدربين في العالم سنوات 2017، 2019 و2021.

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