في الصورة عزيز اخنوش

الرئيس الكوستاريكي يستقبل أخنوش ويعرب عن تقدير واحترام شعبه للملك

2022-05-09 / 09:45
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هبة بريس

استقبل الرئيس الجديد لجمهورية كوستاريكا، رودريغو تشافيز، يوم الأحد بسان خوسي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل التنصيب الرسمي للسيد تشافيز.

ونقل أخنوش، خلال هذا الاستقبال الذي حضره سفير المغرب في كوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا، طارق اللواجري، إلى الرئيس الكوستاريكي المنتخب تحيات وتهاني جلالة الملك، وكذا إشادة جلالته بالسير الجيد للانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

من جهته، أعرب تشافيز لأخنوش عن مشاعر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب الكوستاريكي الصديق لجلالة الملك، مؤكدا أن كوستاريكا تطمح إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المغرب، ولا سيما في مجالات الفلاحة والسياحة والاستثمارات.

وانتُخب تشافيز، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، عن حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي، رئيسا لكوستاريكا لولاية من أربع سنوات، بعد حصوله على 52,9 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي نظمت يوم 4 أبريل 2022.

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