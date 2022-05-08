حجز 60 كلغ من المخدرات بحوزة سائق حافلة بمدخل مدينة تطوان

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف سائق حافلة للنقل الطرقي للمسافرين ومساعده، يبلغان من العمر 23 و42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج مخدر الحشيش.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بنقطة المراقبة الطرقية بمدخل مدينة تطوان، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على العثور على مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغرام من مخدر الحشيش، معبأة ضمن مكان مخصص للسائق ومرافقه، فضلا عن حجز كمية من مادة الكيف وهواتف محمولة ومبالغ مالية بحوزة الموقوفين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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