طنجة ..توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 1191 قرص “اكستازي”

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء يوم السبت 07 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى شارع مولاي سليمان بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بحيازة 1191 قرص طبي مخدر من نوع “إكستازي ” معدة للترويج، فضلا عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض من الحجم المتوسط وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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