طنجة..تزوير جواز التلقيح يقود مرشحا لولوج أسلاك الأمن للتحقيق

هبة بريس - مكتب طنجة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 7 ماي الجاري، شخصين أحدهما مرشح لاجتياز الاختبارات النهائية لولوج سلك ضباط الشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد قدّم المشتبه فيه الأول جواز تلقيح مزور ضد فيروس كوفيد-19 خلال حضوره لتسلم استدعاء لاجتياز الاختبارات البدنية والشفوية لولوج أسلاك الأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بينما يشتبه في تورط الموقوف الثاني في تزوير جواز التلقيح مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم.

وقد تم إيداع المتورط في التزوير تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشح لاختبارات ولوج أسلاك الشرطة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح اليوم السبت بعد انتهاء مجريات البحث.

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