استهداف مسجد في فرنسا بزجاجات حارقة

2022-05-07 / 17:39
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هبة بريس - وكالات

تعرضت واجهة مسجد تركي في مدينة ميتز بشرق فرنسا لأضرار طفيفة، ليل الخميس الجمعة، بعد إلقاء زجاجات مولوتوف، مما أثار صدمة في المدينة، حيث من المقرر تنظيم تجمع السبت.

وقال المدعي العام في ميتز، إيف بادورك، لوكالة فرانس برس إنه تم تكليف إدارة الأمن المحلية فتح تحقيق في ما حصل، مشيرا إلى أنه “في هذه المرحلة (…) لا أدلة على الفاعلين”.

وكتب رئيس بلدية ميتز فرنسوا غروسديديه (يمين)، في تغريدة: “أدين بأشد العبارات هذا العمل الناجم عن العداء للإسلام” داعيًا إلى “تجمع تضامني” ظهراً في وسط المدينة.

وصرح لإذاعة محلية “إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هجومًا على دار للعبادة في ميتز (…). لم يسبق أبدًا اللجوء إلى هذه الرغبة في التدمير. إنه عمل في غاية الخطورة”.

وقال رضوان كيلينك أمين الجمعية التركية المشرفة على إدارة المركز الثقافي والديني الذي يضم مسجد مركز كامي، إن الأضرار لاحظها “المصلون الذين حضروا لأداء صلاة الفجر (الجمعة)” مشيراً إلى انه تم تقديم شكوى.

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