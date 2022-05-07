بسبب غلاء الوقود.. الخطوط الجوية النيجيرية تعلق رحلاتها

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم السبت، نقلاً عن بيان مشترك لشركات الطيران، أن شركات الطيران النيجيرية ستنهي عملياتها اعتبارا من 9 ماي حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

ونقلت صحيفة “فانغارد” عن البيان: “يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) في إبلاغ الجمهور بأسف أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطني اعتبارا من يوم الاثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان أنه على الرغم من جهود الحكومة، تستمر أسعار وقود الطائرات في الارتفاع، مما يقوض “استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران”.

وقد أُوصي المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم لتجنب الاختناقات في المطارات النيجيرية.

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