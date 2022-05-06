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وزارة السياحة تعلن معاقبتها عددا من وكالات الأسفار

2022-05-06 / 20:51
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هبة بريس _ الرباط

أفرجت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عن عدد من العقوبات في حق عدد من وكالات الأسفار السياحية،

وتوزعت العقوبات بين سحب الرخصة وتوقيف مؤقت وتوجيه إنذارات بسبب عدد من المخالفات.

وأكدت الوزارة في معالجتها مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار، من طرف أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي عقدت اجتماعات بتاريخ 08 مارس و22 أبريل و05 مايو2022.

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لوكالتين واحدة بالدار البيضاء، واخرى بتطوان.

كما تقرر السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين احداهما بالصخيرات، وأخرى بسلا.

كما قررت اللجنة توجيه إنذار لسبع وكالات أسفار مع منح أجل شهر واحد من أجل تسوية النزاع لوكالتين اثنتين، ومنح أجل 15 يوما من أجل تسوية النزاع لوكالة واحدة، وتحت طائلة السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة بالنسبة لأربع وكالات.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب الحصول على العلامة التي تخول لها تنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة.

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