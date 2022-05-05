هل تخطط إسرائيل لاحتضان لقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي جو بايدن ؟

هبة بريس _ الرباط

كشف موقع أكسيوس” الأمريكي” ان . إسرائيل تخطط لاستضافة اجتماع إقليمي بحضور أبرز زعماء العالم، في يونيو المقبل، وذلك بعد أشهر من قمة النقب الأخيرة.

وأفاد الموقع الأمريكي أن عقد الاجتماع، والذي من المرتقب أن توجه فيه دعوة للمغرب، في حالة الاتفاق الكلي بين الطرفين، سيكون بهدف إبراز الالتزام الأمريكي تجاه قضايا المنطقة المذكورة .

وسيكون الملك محمد السادس من بين الزعماء المدعوين لهذا الاجتماع في حال ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي، إذ إن التقرير ربط الأمر بقمة النقب التي نُظمت شهر مارس الماضي وحضرها وزير الخارجية ناصر بوريطة ممثلا للمملكة، إذ أورد أن الهدف هو “مواصلة الزخم الذي أطلقه هذا الاجتماع لتعزيز اتفاقيات أبراهام”.

ووجه بينيت دعوة لبايدن لزيارة إسرائيل يوم 24 أبريل الماضي وهو ما وافق عليه الرئيس الأمريكي وفق بيان للبيت الأبيض

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