جنازة شهيد الواجب الوطني، الضابط مامون الفقير الذي قتل بانزكان

2022-05-05 / 16:12
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تعليق واحد

  1. اللهم يا كريم ارحمه واغفر له واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن جوابه اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى نزلا له يا رب العالمين اللهم وأدخله الجنه بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارجع نفسه اليك راضية مرضيه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اطعمه من الجنة واسقه من الجنة واره مكانه من الجنة وادخله في جنتك مع
    عبادك الصالحين الله ثبته بالقول الثابت وارفع درجاته واغفر خطئته وثقل موازينه اللهم حاسبه حسابا يسيرا يا ارحم الراحمين

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