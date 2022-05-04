عبد الحفيظ الدوزي يعود بأغنية عاطفية بعنوان “مستحيل”

2022-05-04 / 22:00
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نجلاء مزيان _هبة بريس

أصدر النجم المغربي الدوزي أغنيته الجديدة بعنوان “مستحيل” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و تعتبر أغنية  “مستحيل” أول عمل فني لــ “دوزي” هذا العام،  وقد تعاون من خلالها على مستوى  الكلمات مع الكاتب محمد المغربي، والألحان مع أميرة زهير، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي رشيد محمد علي، وتم تسجيلها في استوديوهات بين بلجيكا والمغرب.

و اختار الدوزي تصوير فيديو كليب الأغنية بتركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ ، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا.

ومن ناحية أخرى.. يستعد الدوزي للغناء باللهجة العراقية بعد وضعه اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي في أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى، والمقرر صدورها في الأشهر القليلة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوزي يستعد، لجولة فنية تشمل عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا  لإحياء مجموعة من السهرات الفنية .

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