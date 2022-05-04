الصورة تعبيرية

أوميكرون XE” واثنان آخران.. متغيرات جديدة تسبب موجة من الإصابات بكورونا حول العالم

2022-05-04 / 18:29
3

شهدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى حول العالم ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بفايروس كورونا والحاجة لدخول المستشفيات، نتيجة ظهور متغيرات جديدة.

تتجه حالات الإصابة إلى الارتفاع في معظم الولايات الأميركية حيث زادت بنسبة تزيد عن 50 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق في واشنطن وميسيسيبي وجورجيا وماين وهاواي وداكوتا الجنوبية ونيفادا ومونتانا، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وارتفع متوسط حالات دخول المستشفيات اليومي بنحو 10 في المئة منذ الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جمعتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

وفي بريطانيا قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بكوفيد-19 اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي.

ويعزو خبراء في مجال الصحة سبب هذه الموجة الجديدة من الإصابات بفايروس كورونا إلى متحور جديد ظهر لأول مرة في يناير الماضي في المملكة المتحدة.

المتحور يدعى “أوميكرون XE” الذي يجمع بين خصائص متغيري “BA.1” و “BA.2” وهما متحوران من أوميكرون أيضا ظهرا في وقت سابق من العام الماضي.

في تقرير صدر الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات المبكرة أظهرت أن “أوميكرون XE” وأطلق عليه اسم “المؤتلف”، يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز تفويض “يوروبول”

البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز تفويض “يوروبول”

2022-05-04 / 21:53
Photo of إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

2022-05-04 / 20:38
Photo of فرنسا.. اليسار يتفق على بناء تحالف للوقوف بوجه ماكرون

فرنسا.. اليسار يتفق على بناء تحالف للوقوف بوجه ماكرون

2022-05-04 / 19:20
Photo of بعد وفاته في السجن .. عائلة معتقل رأي تقاضي الدولة الجزائرية

بعد وفاته في السجن .. عائلة معتقل رأي تقاضي…

2022-05-04 / 17:24
Photo of تقرير: الجوع في العالم يصل إلى مستويات مروعة

تقرير: الجوع في العالم يصل إلى مستويات مروعة

2022-05-04 / 14:57
Photo of مأساة المهاجرين.. تونس تنتشل 24 جثة أخرى

مأساة المهاجرين.. تونس تنتشل 24 جثة أخرى

2022-05-04 / 12:57
Photo of الغزو الروسي لأوكرانيا.. خسائر تقدر بـ92 مليار دولار

الغزو الروسي لأوكرانيا.. خسائر تقدر بـ92 مليار دولار

2022-05-04 / 12:26
Photo of دعوات في البرلمان الألماني بطرد سفير أوكرانيا

دعوات في البرلمان الألماني بطرد سفير أوكرانيا

2022-05-04 / 12:17
Photo of منظمة الصحة تعلن اصابة 230 إصابة بالتهاب الكبد الغامض

منظمة الصحة تعلن اصابة 230 إصابة بالتهاب الكبد الغامض

2022-05-04 / 12:02
Photo of مظاهرات في أميركا ضد قانون إلغاء حق الإجهاض

مظاهرات في أميركا ضد قانون إلغاء حق الإجهاض

2022-05-04 / 11:05

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق