مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– تطوان : 34 ملم – شفشاون: 24 ملم

– الحسيمة: 20 ملم

– المحمدية: 16 ملم

– سيدي سليمان: 15 ملم – بن سليمان والرباط-سلا : 13 ملم – مكناس: 12 ملم – تيط مليل: 11 ملم – وجدة والرباط: 10 ملم

الدار البيضاء، إفران وفاس : 08 ملم – تاوريرت : 06 ملم – القنيطرة وخريبكة: 05 ملم

– العرائش والنواصر :03 ملم – الجديدة، سطات والرشيدية: ملمتران – الناظور : ملم واحد – أسفي وتازة: أقل من ملم .

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