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مأساة المهاجرين.. تونس تنتشل 24 جثة أخرى

2022-05-04 / 12:57
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول قضائي لرويترز، الأربعاء، إن خفر السواحل التونسي انتشل 24 جثة لمهاجرين كانوا ضمن نحو 120 على متن قوارب غرقت قبالة الساحل التونسي في نهاية أبريل.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية المؤكدة للوفيات حتى الآن إلى 67 بعد غرق أربعة قوارب الشهر الماضي أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. ولا يزال أكثر من 50 في عداد المفقودين.

ويأتي مئات المهاجرين خصوصا من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، على متن قوارب متداعية في الغالب.

والشهر الماضي، عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجرا، أغلبها لنساء وأطفال قبالة سواحل البلاد، بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

وخلال العام الماضي، تمكن 15671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من سواحل تونس، مقارنة بـ12883 (بينهم 353 امرأة) في عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

وأبلغ عن فقدان نحو 2000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط عام 2021، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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