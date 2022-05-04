البطولة الاحترافية تدخل منعطفا حاسما و صدامات قوية في الجولة الثالثة و العشرين

2022-05-04 / 11:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دخلت البطولة الوطنية الاحترافية مراحلها الحاسمة لتحديد الفائز باللقب و المؤهلين للمسابقات الخارجية القارية و كذا النازلين للقسم الوطني الثاني، حيث ستجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة الثالثة بعد العشرين.

و ستشهد هاته الجولة صدامات قوية و متباينة ، حيث برمجت العصبة الاحترافية ست مباريات من أصل ثمانية ستجرى هذا الأسبوع فيما تم تأجيل لقائين أحد طرفيهما الوداد الرياضي ونهضة بركان الملتزمين بالمشاركة القارية.

و ستفتتح مباريات الجولة الثالثة و العشرين بلقاء قوي يحتضنه مركب محمد الخامس و سيجمع الرجاء الرياضي بضيفه الدفاع الحسني الجديدي مساء يوم الجمعة، فيما يوم السبت ستجرى فيه مبارتين اثنتين.

و سيواجه فريق الجيش الملكي خصمه سريع واد زم بينما يقابل أولمبيك أسفي نظيره يوسفية برشيد، فيما برمجت ثلاث مباريات يوم الأحد أولاها ستجمع حسنية أكادير و شباب المحمدية.

و سيواجه فريق أولمبيك خريبكة خصمه الفتح الرياضي، بينما يتقابل الشباب السالمي و مولودية وجدة سهرة الأحد، مع تأجيل مباراتي المغرب الفاسي و الوداد الرياضي و كذا اتحاد طنجة ونهضة بركان.

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