كوريا الشمالية أطلقت “مقذوفاً غير محدّد”
أطلقت كوريا الشمالية “مقذوفاً غير محدّد” باتّجاه الشرق، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء.
وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّ “كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدّد باتجاه الشرق”، من دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ مطلع العام أجرت بيونغ يانغ أكثر من عشر تجارب صاروخية من بينها خصوصاً إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في سابقة منذ 2017. وعلى الرّغم من خضوعها لعقوبات صارمة، سرّعت كوريا الشمالية جهود تحديث قدراتها العسكرية، وأجرت هذا العام اختبارات على أسلحة محظورة، متجاهلة عروضا أميركية لإجراء محادثات، في وقت حذّر فيه مراقبون من احتمال استئناف النظام الستاليني تجاربه النووية.
والأسبوع الماضي جدّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون التهديد بأنّ بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم “بشكل استباقي” أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.
وكان كيم قال خلال عرض عسكري ضخم أقيم في بيونغ يانغ في 25 نيسان/أبريل إنّه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت “المصالح الأساسية” لكوريا الشمالية للتهديد. وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة قبيل أيام من حفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المحافظ يون سوك-يول. ويون الذي سيتولّى مهامه في العاشر من مايو كان وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة استفزازات الشمال
17 تعليقات
مشاهد مرعبة للصواريخ العابرة للقارات العشر سنوات القادمة ستكون فيها كوريا الشمالية دولة حربية بامتياز..
النووي أصبح مصدر قلق له حتى يجربه على أحد البلدان فيطمئن انها القوة الضاربة..
تفكير امريكا الخبيث لنشوب حرب بين كوريا الشمالية والجنوبية لان كوريا الشمالية تهديد لامريكا..
وماذا ان تحركت كوريا الشمالية هل ستتحرك امريكا لدفاع عن الجنوبية..
الغرب الحاقد وأمريكا من تشوه صورة هذا البطل وتتهمه بالجنون رغم انه لم يغز العراق ولا أفغانستان ولا اليمن ولا سوريا و … ولم يقتل الملايين ..
ليس هناك مقارنة القوة بين كوريا الشمالية والجنوبية كوريا الشمالية تستطيع محو كوريا الجنوبية من الوجود بدون ترك أثر ..
كوريا الشمالية تملك أقوى أسطول بحري في العالم واسطول دفاع جوي خارق اضافة إلى امتلاكها رؤوس نووية وصواريخ بليستية تجعلها في مقدمة الدول العظمى ..
كوريا الشمالية أقوى بكثير من كوريا الجنوبية لديها صواريخ نووية عابرة للقارات..
ان اندلعت حرب بين الشمالية والجنوبية .كوريا الشماليه بها ورؤوس نووية ومعدات حربية ثقيلة اذا فكرت كرويا الجنوبيه في الهجوم فسوف تكون نهايتها حتمية..
كوريا الشمالية اقوى وجيشه له عقيدة قتالية وحرافية عكس الجنوبية الذي تربى على ثقافة العفوية والحرية الغربية المفرطة..
عندما يفعل الغرب مايفعله من قتل وتدمير وتهجير وحرمان حسب هواهم ومصالحهم وبغير حق كل هذه الافعال مشروعة عندهم والمشكلة لايستطيع احد من الدول العظمي المنافسة لهم فعندما تكون دولة تهدد امنهم يسعون ليلا ونهارا في تحطيهما وجرها الى الحرب ..
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كون مع الله ولا تبالي. اما الطغاة والجبروت فنهايتهم قريبة ..
هذا العالم لا يعترف الا بالقوة العسكرية النووية اي دولة ليس لديها سلاح نووي يتم القضاء عليها واحتلالها من قبل امريكا وحليفتها الاروبية ..
ينبغي تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية ودعم قدراتها الاقتصادية فهي صديق مخلص للعرب والمسلمين وتقف مع كافة قضياهم المصيرية بدل ان تذهب الاموال الى قوى الشر والظلام فلتذهب الى كوريا الشمالية لتنمو وتزدهر فهي شوكة في حلق اعداء الانسانية ..
انه فعلا زعيم حقيقي في زمن قل فيه الزعماء
و رئيس دولة ذات سيادة في زمن قلت فيه الاستقلالية..
البعض تعلم من الأخطاء السابقة يريد عمارة الأرض وآخرون لم يتعلموا من الحروب السابقة فهم قاب قوسين في تخريبها..
زعيم نزيه لا يقتل ولا يسفك الدماء دائما في خدمة شعبه ولا يحب الكسل شعارها الانضباط