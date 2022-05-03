ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال

هبة بريس - وكالات

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال الإسباني (3-2)، ليستمر في حلم الحصول على الرباعية.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز مثير على فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بعدها الفريق الإنجليزي إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2).

ويفترض أن ليفربول الإنجليزي في حالة ترقب شديدة للفائز بين مانشستر سيتي الإنجليزي، غريمه التقليدي، وريال مدريد الإسباني، من أجل مواجهته في المباراة النهائية على دوري أبطال أوروبا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0