أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

2022-05-03 / 13:27
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.

وقال أردوغان في كلمة مسجلة خلال فعالية تشهد تسليم منازل بناها الهلال الأحمر التركي في إدلب السورية: “نعد خطة لعودة مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي”.

وتابع الرئيس التركي: “سننفذ الخطة بالتعاون مع المجالس المحلية في 13 منطقة في مقدمتها أعزاز وجرابلس وتل أبيض”.

كما أشار أردوغان إلى أن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى “المناطق الآمنة” في بلدهم منذ عام 2016 حتى الآن، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.

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