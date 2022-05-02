الصورة تعبيرية

الشغب الرياضي.. أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص تورطوا في تبادل العنف

2022-05-02 / 23:23
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين 02 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والعنف المرتبط بالشغب الرياضي.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف فيما بينهم بمنطقة “اسباتة”، وهو ما استدعى ايفاد دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات مستمرة بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف شخص حاول الاعتداء على قاصر

الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف شخص حاول الاعتداء على قاصر

2022-05-02 / 22:56
Photo of يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

يهم المواطنين.. هذا موعد إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية

2022-05-02 / 20:44
Photo of عيد الفطر : إمام المسجد الكبير بدكار يبرز عمق الروابط الروحية العريقة بين المغرب والسنغال

عيد الفطر : إمام المسجد الكبير بدكار يبرز عمق…

2022-05-02 / 18:47
Photo of اغتصب شابة وحاول قتلها.. أمن تيفلت يوقف شخصا

اغتصب شابة وحاول قتلها.. أمن تيفلت يوقف شخصا

2022-05-02 / 12:56
Photo of أشتوكة : حجز 8 ألاف لتر من مسكر ماء الحياة بعد تفكيك مصنع

أشتوكة : حجز 8 ألاف لتر من مسكر ماء…

2022-05-02 / 11:55
Photo of صلاة العيد بلا قيود كورونا ترصُّ الصفوف وتصل الأرحام

صلاة العيد بلا قيود كورونا ترصُّ الصفوف وتصل الأرحام

2022-05-02 / 11:54
Photo of العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز مخدرات

العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز…

2022-05-02 / 11:20
Photo of طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

طنجة..مفتش شرطة يطلق رصاصتين تحذيرتين لتحييد خطر

2022-05-02 / 10:49
Photo of متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة

متابعة الشرطي المتورط في مقتل شاب في حالة اعتقال…

2022-05-02 / 10:15
Photo of بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد بمختلف مصليات المملكة

بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا.. المغاربة يؤدون صلاة العيد…

2022-05-02 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق