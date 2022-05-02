موازاة و عيد الفطر..الروائي البرازيلي باولو كويلو يعايد المسلمين

2022-05-02 / 16:32
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نجلاء مزيان

هنأ الروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، -هنأ- المسلمين بمناسبة عيد الفطر.

و نشر الروائي البرازيلي باولو منشور جاء فيه :”اليوم آخر يوم من رمضان، وغدا هو العيد… عيد مبارك … “.

و تفاعل العديد من النشطاء مع منشور باولو كويلو، حيث تهاطلت عليه مئات التعاليق أسفل “البوست”، مشيدين بأخلاقه و مدى احترامه لجميع الأديان.

و يعد باولو كويلو من أشهر الروائيين في العالم، إذ يعتمد في رواياته على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه، كما تم تعيينه سنة 2007 رسولا للسلام التابع للأمم المتحدة.

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