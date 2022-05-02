نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة

2022-05-02 / 13:33
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بأن أمطارا قوية ومحليا رعدية ستهم عددا من أقاليم المملكة غدا الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 30 إلى 50 ملم) ستهم، غدا الثلاثاء من الساعة الرابعة صباحا إلى الثانية زوالا، عمالات وأقاليم وزان والعرائش وشفشاون.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظاهرة (من 20 إلى 25 ملم) ستهم غدا الثلاثاء من الساعة الخامسة صباحا إلى الثانية زوالا، عمالات وأقاليم سلا والقنيطرة والرباط.

وأشارت المديرية إلى أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 20 إلى 35 ملم) ستهم كذلك غدا الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى التاسعة مساء، عمالات وأقاليم الحسيمة وكرسيف وتاويرت وتازة وبولمان ومكناس والحاجب وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات.

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