رسميا.. “الفيفا” يقرر عدم إعادة مباراة مصر والسنغال ويغرم الفريقين

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين عدم إعادة مباراة منتخبي مصر والسنغال ضمن إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وكشفت لجنة الانضباط في “الفيفا” اليوم، قراراتها النهائية بشأن الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب السنغالي وضيفه المصري في إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وقررت لجنة الانضباط في “الفيفا” عدم إعادة مباراة السنغال ومصر.

وقررت اللجنة فرض غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة “أسود التيرانغا” الرسمية المقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

كما فرض “الفيفا” غرامة 6 آلاف دولار على المنتخب المصري بسبب “سوء سلوك” الفريق.

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