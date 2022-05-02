العيون: فرقة مكافحة العصابات تطيح بشخص مبحوث عنه وتحجز مخدرات

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تمكنت ليلة 29 و30 أبريل، من إيقاف شخص مبحوث عنه، يبلغ من العمر 21 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة.

وقد تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات، من إسقاط المشتبه فيه في قبضتها قرب منزل شريكه بحي الوحدة 2 بمدينة العيون، بعد عملية تتبع ومراقبة باشرتها الوحدة المتخصصة بعد تتبع أثره في المحيط الذي يتردد عليه بإستمرار.

مصادر هبة بريس الإلكترونية أكدت أن إجراءات التفتيش التي أجريت بداخل المنزل، أسفرت عن حجز 26 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 1885غراما، بالإضافة إلى 375 قرصا مخدرا من نوع “إكستازي”.

وقد تبين بعد إخضاع هوية الموقوف للتنقيط، أنه مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث من أجل الاتجار في المخدرات.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني وكل من له ارتباط بهاته القضية.

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