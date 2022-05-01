الصورة تعبيرية

أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

2022-05-01 / 15:08
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، بعد زوال يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري، من توقيف قاصرين إثنين، يبلغان من العمر 17 سنة، لاشتباه تورطهما في قضايا إجرامية تتعلق بالسرقات الموصوفة بجناية مع حيازة وترويج مخدر الشيرا.

وكانت المصالح الامنية بمدينة بوجدور، قد سجلت في الآونة الأخيرة مجموعة من السرقات همت محلات تجارية وأخرى سكنية، مقاهي ومحطة للوقود، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما، وإيقاف أحدهما بشارع عبد الخالق الطوريس، وبحوزته مجموعة من الأشياء المتحصلة من السرقة وقناع خاص بالوجه، وكذا كمية من مخدر الشيرا مجزأة وجاهزة للترويج، فيما تم إيقاف المشتبه فيه الثاني على مستوى الحي العسكري، وحجز الملابس التي كان يرتديها وقت تنفيذ السرقة من داخل محطة الوقود، كما تم حجز مجموعة من المسروقات التي سبق وأن باعها الموقوفان لأحد الأشخاص.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما بالمكان المخصص للأحداث لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

الخصاص في الأساتذة الجامعيين يصل إلى البرلمان

2022-05-01 / 16:03
Photo of وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

وسيلة إعلام إيطالية تعبر عن استنكارها لتجنيد الأطفال في…

2022-05-01 / 15:42
Photo of الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين من كورونا

الضمان الاجتماعي : 75.31 مليون درهم سنويا للمؤمنين المتضررين…

2022-05-01 / 13:33
Photo of “الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

“الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

2022-05-01 / 12:54
Photo of متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي البيضاء

متهم بالتسبب في مقتل شاب..منظمة حقوقية تتضامن مع شرطي…

2022-05-01 / 11:27
Photo of تحذير للجالية من “سماسرة الكراء العشوائي للسيارات”

تحذير للجالية من “سماسرة الكراء العشوائي للسيارات”

2022-05-01 / 11:11
Photo of سكوري : ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا

سكوري : ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا

2022-05-01 / 09:58
Photo of المصالحة مع الدواعش.. المغرب يتخذ خطوات لتأهيل مقاتلين متشددين

المصالحة مع الدواعش.. المغرب يتخذ خطوات لتأهيل مقاتلين متشددين

2022-05-01 / 09:22
Photo of سطات تنتظر الافراج عن الاعتمادات المالية من قبل سلطات الوصاية

سطات تنتظر الافراج عن الاعتمادات المالية من قبل سلطات…

2022-04-30 / 23:44
Photo of طنجة..ضبط ثلاثينية بمحطة القطار وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة

طنجة..ضبط ثلاثينية بمحطة القطار وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة

2022-04-30 / 22:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق