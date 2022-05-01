أمن بوجدور يفك لغز مجموعة من السرقات..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، بعد زوال يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري، من توقيف قاصرين إثنين، يبلغان من العمر 17 سنة، لاشتباه تورطهما في قضايا إجرامية تتعلق بالسرقات الموصوفة بجناية مع حيازة وترويج مخدر الشيرا.

وكانت المصالح الامنية بمدينة بوجدور، قد سجلت في الآونة الأخيرة مجموعة من السرقات همت محلات تجارية وأخرى سكنية، مقاهي ومحطة للوقود، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما، وإيقاف أحدهما بشارع عبد الخالق الطوريس، وبحوزته مجموعة من الأشياء المتحصلة من السرقة وقناع خاص بالوجه، وكذا كمية من مخدر الشيرا مجزأة وجاهزة للترويج، فيما تم إيقاف المشتبه فيه الثاني على مستوى الحي العسكري، وحجز الملابس التي كان يرتديها وقت تنفيذ السرقة من داخل محطة الوقود، كما تم حجز مجموعة من المسروقات التي سبق وأن باعها الموقوفان لأحد الأشخاص.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما بالمكان المخصص للأحداث لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهاته القضية.

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