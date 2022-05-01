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“الاتفاق الاجتماعي” ..إقرار لأول مرة بعطلة الأبوة

2022-05-01 / 12:54
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هبة بريس _ الرباط

أقرت الحكومة المغربية عطلة للآباء العاملين في القطاع العام عند إنجاب الزوجة، من أجل اقتسام مسؤولية رعاية المولود الجديد في أيامه الأولى، بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات (14 أسبوعا)

ومنحت الحكومة، في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته أمس السبت مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، رخصة عطلة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، للآباء.

ومن أهم غايات اعتماد هذا الإجراء، “دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن
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تعليق واحد

  1. عباد الله خلصوا الناس مزيان وتهلاوا فيهم راه الفوارق الاجتماعية ولات بحال الجبال..كثروا السعاية فين ما مشيتي الطبقة المتوسطة كلات لعصا من المزيان…بدلوا النظام الاساسي دالوظيفة العمومية راه رشا…وشكرا واللهم بارك في المغرب وأهله جميعا بدون استثناء..

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