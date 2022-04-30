العيون : مؤسسة أهل الرشيد الخيرية تسدل الستار على بطولة رمضان 1443 لكرة القدم..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على بطولة رمضان لكرة القدم داخل القاعة التي نظمتها جماعة العيون بتنسيق مع العصبة الجهوية العيون – الساقية الحمراء لكرة القدم تحت شعار “الرياضة.. مهارة وأخلاق”، لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 12 و15 سنة.

وقد اسفرت نتائج هذه التظاهرة الرياضية، المنظمة بدعم من مؤسسة أهل الرشيد للأعمال الخيرية، عن فوز فريق شباب المسيرة بالكأس، متبوعا بفريق حي القسم، وفريق فهود الوفاق، في الفئة العمرية 2007/ 2008 .

فيما فاز فريق الصقور في الفئة العمرية 2009/ 2010 ، متصدرا هذه البطولة أمام كل من براعم المستقبل، وأولمبيك الصحراء.

وعرفت هذه البطولة الرمضانية، والتي جرت أطوار مبارياتها، بكل من القاعة المغطاة، “الحزام”، والقاعة المغطاة “المسيرة”، والقاعة المغطاة “الوفاق” مشاركة 50 فريقا من جميع أحياء مدينة العيون.

ويسعى منظمو هذه البطولة، التي عرفت مشاركة حوالي 500 طفلا موزعين حسب الفئات العمرية على 250 مستفيدا من مواليد 2008/2007 و250 مستفيدا من مواليد 2009/2010، والتي أشرف على تأطيرها حوالي 100 إطار رياضي وتقني، الى تقريب الممارسة الرياضية من الفئات العمرية غير النظامية لممارسة كرة القدم، وجعل الفضاءات الرياضية في متناول الناشئة، فضلا عن ترسيخ قيم المهارة والأخلاق لدى الممارسين.

وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية، التي حضرها والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد عبد السلام بكرات، ورئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين والفاعلين الرياضيين، بالإضافة الى اللاعب الدولي جواد الزايري، الذي أتحف الجمهور الحاضر بعروضه الفنية والتقنية في كرة القدم ، مما أضفى طابعا خاصا على هذا الحفل، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بهذا الحفل الرياضي الخيري الذي ادخل السرور على اطفال والاجيال الرياضية الصاعدة.

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