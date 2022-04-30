صورة تعبيرية

“النصب بالسماوي” بسطات يطيح بأربعة أشخاص من بينهم سيدتين

2022-04-30 / 15:00
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن العناصر الأمنية بمدينة سطات، اعتقلت صباح اليوم السبت أربعة أشخاص من بينهم سيدتين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب عن طريق الاحتيال على طريقة “السماوي”، ليتم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت مصادرنا، أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي وزوجته بمدينة سلا، جاء على خلفية البحث القضائي الذي تمت مباشرته بشأن شكاية سيدة، تعرضت للنصب والاحتيال، وذلك بعد أن تم التحايل عليها وإيقاعها في فخ النصب على طريقة “السماوي”.

التحقيقات المعمقة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بسطات بالإضافة إلى الأبحاث والتحريات، مكنت من توقيف باقي شركائهما بمدينة بوزنيقة وحجز مبالغ مالية ومجموعة من الأغراض الشخصية فضلا سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في هذه الأفعال الإجرامية.

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