فتاة قاصر تضع حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة بأزرو

ع محياوي _ هبة بريس

وضعت فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة عازبة، مساء يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري ، حدا لحياتها شنقا داخل غرفة بمنزل أسرتها بشارع المسيرة الخضراء حي النخيل 4 ، في ظروف غامضة حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أنه فور علمهم بالواقعة، حلت إلى عين المكان مختلف الأجهزة بما فيها السلطات المحلية والأمنية بالمدينة للقيام بالمتعين، حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي 20 غشت بسيارة نقل الاموات التابعة لجماعة أزرو، قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة .

فيما عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي لازالت أسبابه مجهولة حسب ذات المصدر.

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